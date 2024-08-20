Как отметили в командовании ВСУ утром 20 августа, в целом украинские защитники продолжают истощать боевой потенциал врага, состоялось 158 боевых столкновений. В этом материале 24 Канал показывает карту боевых действий.

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Какова ситуация на направлениях

Харьковское направление. Враг продолжал наступательные и штурмовые действия, в частности в районах Липцов и Волчанска. Было зафиксировано пять боевых столкновений.

Атаки врага на Харьковщине: смотрите на карте от DeepState

Купянское направление. Ситуация напряженная: произошло 14 боевых столкновений. Украинские силы успешно отражали атаки в районах Глушковки, Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки, Андреевки и Лозовой.

Лиманское направление. Украинские войска остановили 11 атак противника в районах Грековки, Новосадового, Макеевки, Невского, Новосергиевки, Новоегоровки и Торского.

Северское направление. Силам обороны удалось отбить 10 атак неподалеку Ивано-Дарьевки, Спирного и Верхнекаменского.

Краматорское направление. Противник совершил семь попыток прорвать оборону в районах Ивановского и Андреевки, но все они были успешно отбиты.

Торецкое направление. Враг пытался продвинуться вперед 24 раза, в частности в районах Северного, Нью-Йорка, Нелиповки, Железного и Торецка. Особенно активными были атаки в районе Торецка, где было нанесено пять ударов девятью управляемыми авиабомбами.

Покровское направление. Состоялось 63 атаки противника, больше всего в районах Новогродовки, Михайловки и Воздвиженки. Украинские защитники успешно отбили все атаки.

Какова линия фронта в районе Покровска в Донецкой области: смотрите на карте от DeepState

Кураховское направление. Силы обороны сдерживали врага в районах Невельского и Константиновки. Противник совершил 11 попыток прорвать оборонительные рубежи.

Времовское направление. Противник совершил пять попыток захватить позиции украинских войск неподалеку Водяного и Угледара, а также атаковал со стороны Владимировки и Сладкого.

Ореховское и Гуляйпольское направления. Оккупанты не проводили наступательных действий.

Херсонщина, Приднепровское направление. Отбита одна попытка штурма украинских позиций.

Что происходит на Юге Украины: смотрите на карте от DeepState

Волынское и Полесское направления. Оперативная ситуация остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок врага не фиксируют.

Граница с Черниговской областью. Противник продолжает удерживать военное присутствие и проводит разведку.

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Вспомним напоследок о потерях врага. Генштаб информировал, что Россия за минувшие сутки потеряла 1 330 бойцов, всего с начала вторжения – 601 800 представителей личного состава.