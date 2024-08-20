Как отметили в командовании ВСУ утром 20 августа, в целом украинские защитники продолжают истощать боевой потенциал врага, состоялось 158 боевых столкновений. В этом материале 24 Канал показывает карту боевых действий.

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Какова ситуация на направлениях

Атаки врага на Харьковщине: смотрите на карте от DeepState

Какова линия фронта в районе Покровска в Донецкой области: смотрите на карте от DeepState

Что происходит на Юге Украины: смотрите на карте от DeepState

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Вспомним напоследок о потерях врага. Генштаб информировал, что Россия за минувшие сутки потеряла 1 330 бойцов, всего с начала вторжения – 601 800 представителей личного состава.