Как отметили в командовании ВСУ утром 20 августа, в целом украинские защитники продолжают истощать боевой потенциал врага, состоялось 158 боевых столкновений. В этом материале
24 Канал показывает карту боевых действий.
Смотрите также
ВСУ взяли под контроль Суджу, враг наступает на Покровск: как изменилась линия фронта за неделю Какова ситуация на направлениях Харьковское направление. Враг продолжал наступательные и штурмовые действия, в частности в районах Липцов и Волчанска. Было зафиксировано пять боевых столкновений. Атаки врага на Харьковщине: смотрите на карте от DeepState Купянское направление. Ситуация напряженная: произошло 14 боевых столкновений. Украинские силы успешно отражали атаки в районах Глушковки, Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки, Андреевки и Лозовой. Лиманское направление. Украинские войска остановили 11 атак противника в районах Грековки, Новосадового, Макеевки, Невского, Новосергиевки, Новоегоровки и Торского. Северское направление. Силам обороны удалось отбить 10 атак неподалеку Ивано-Дарьевки, Спирного и Верхнекаменского. Краматорское направление. Противник совершил семь попыток прорвать оборону в районах Ивановского и Андреевки, но все они были успешно отбиты. Торецкое направление. Враг пытался продвинуться вперед 24 раза, в частности в районах Северного, Нью-Йорка, Нелиповки, Железного и Торецка. Особенно активными были атаки в районе Торецка, где было нанесено пять ударов девятью управляемыми авиабомбами. Покровское направление. Состоялось 63 атаки противника, больше всего в районах Новогродовки, Михайловки и Воздвиженки. Украинские защитники успешно отбили все атаки. Какова линия фронта в районе Покровска в Донецкой области: смотрите на карте от DeepState Кураховское направление. Силы обороны сдерживали врага в районах Невельского и Константиновки. Противник совершил 11 попыток прорвать оборонительные рубежи. Времовское направление. Противник совершил пять попыток захватить позиции украинских войск неподалеку Водяного и Угледара, а также атаковал со стороны Владимировки и Сладкого. Ореховское и Гуляйпольское направления. Оккупанты не проводили наступательных действий. Херсонщина, Приднепровское направление. Отбита одна попытка штурма украинских позиций. Что происходит на Юге Украины: смотрите на карте от DeepState Волынское и Полесское направления. Оперативная ситуация остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок врага не фиксируют. Граница с Черниговской областью. Противник продолжает удерживать военное присутствие и проводит разведку.
Смотрите также
Агент ФСБ и новый Пригожин? Кто такой Георгий Закревский и реальны ли его угрозы Путину
Вспомним напоследок о потерях врага. Генштаб информировал, что
Россия за минувшие сутки потеряла 1 330 бойцов, всего с начала вторжения – 601 800 представителей личного состава.