Да, в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки удалось "минуснули" еще 1 330 российских военных.

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Потери врага в войне по состоянию на 20 августа

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину страна-агрессор потеряла 601 800 своих военных убитыми и ранеными.

Кроме этого, враг потерял сотни тысяч единиц разнообразной боевой техники. В частности:

  • танков – 8 518,
  • боевых бронированных машин – 16 521,
  • артиллерийских систем – 17 156,
  • РСЗО – 1 166,
  • средств ПВО – 926,
  • самолетов – 367,
  • вертолетов – 328,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 13 864,
  • крылатых ракет – 2 438,
  • кораблей и катеров – 28,
  • подводных лодок – 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23 142,
  • специальной техники – 2 885.

Сколько вражеской техники ВСУ уничтожили за последние сутки

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили: 5 российских танков, 26 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 1 ПВО, 55 БпЛА, 1 крылатую ракету, 95 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 22 единицы спецтехники.


Потери врага на 20 августа / Генштаб ВСУ