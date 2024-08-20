Да, в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки удалось "минуснули" еще 1 330 российских военных.
Смотрите также Очень "жирная" цель: ВСУ поразили РЛС "Каста-2Е2" в Запорожье
Потери врага в войне по состоянию на 20 августа
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину страна-агрессор потеряла 601 800 своих военных убитыми и ранеными.
Кроме этого, враг потерял сотни тысяч единиц разнообразной боевой техники. В частности:
- танков – 8 518,
- боевых бронированных машин – 16 521,
- артиллерийских систем – 17 156,
- РСЗО – 1 166,
- средств ПВО – 926,
- самолетов – 367,
- вертолетов – 328,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 13 864,
- крылатых ракет – 2 438,
- кораблей и катеров – 28,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 23 142,
- специальной техники – 2 885.
Сколько вражеской техники ВСУ уничтожили за последние сутки
За прошедшие сутки ВСУ уничтожили: 5 российских танков, 26 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 1 ПВО, 55 БпЛА, 1 крылатую ракету, 95 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 22 единицы спецтехники.
Потери врага на 20 августа / Генштаб ВСУ