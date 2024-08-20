Да, в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки удалось "минуснули" еще 1 330 российских военных.

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Потери врага в войне по состоянию на 20 августа

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину страна-агрессор потеряла 601 800 своих военных убитыми и ранеными.

Кроме этого, враг потерял сотни тысяч единиц разнообразной боевой техники. В частности:

танков – 8 518,

боевых бронированных машин – 16 521,

артиллерийских систем – 17 156,

РСЗО – 1 166,

средств ПВО – 926,

самолетов – 367,

вертолетов – 328,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 13 864,

крылатых ракет – 2 438,

кораблей и катеров – 28,

подводных лодок – 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 23 142,

специальной техники – 2 885.

Сколько вражеской техники ВСУ уничтожили за последние сутки

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили: 5 российских танков, 26 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 1 ПВО, 55 БпЛА, 1 крылатую ракету, 95 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 22 единицы спецтехники.



Потери врага на 20 августа / Генштаб ВСУ