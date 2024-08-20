Так, у Генштабі ЗСУ повідомили, що впродовж минулої доби вдалося "мінуснули" ще 1 330 російських військових.
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Втрати ворога у війні станом на 20 серпня
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна-агресорка втратила 601 800 своїх військових вбитими та пораненими.
Крім цього, ворог втратив сотні тисяч одиниць різноманітної бойової техніки. Зокрема:
- танків – 8 518,
- бойових броньованих машин – 16 521,
- артилерійських систем – 17 156,
- РСЗВ – 1 166,
- засобів ППО – 926,
- літаків – 367,
- гелікоптерів – 328,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 864,
- крилатих ракет – 2 438,
- кораблів та катерів – 28,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 142,
- спеціальної техніки – 2 885.
Скільки ворожої техніки ЗСУ знищили за останню добу
Впродовж минулої доби ЗСУ знищили: 5 російських танків, 26 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 1 ППО, 55 БпЛА, 1 крилату ракету, 95 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 22 одиниці спецтехніки.
Втрати ворога на 20 серпня / Генштаб ЗСУ