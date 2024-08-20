Так, у Генштабі ЗСУ повідомили, що впродовж минулої доби вдалося "мінуснули" ще 1 330 російських військових.

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Втрати ворога у війні станом на 20 серпня

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна-агресорка втратила 601 800 своїх військових вбитими та пораненими.

Крім цього, ворог втратив сотні тисяч одиниць різноманітної бойової техніки. Зокрема:

танків – 8 518,

бойових броньованих машин – 16 521,

артилерійських систем – 17 156,

РСЗВ – 1 166,

засобів ППО – 926,

літаків – 367,

гелікоптерів – 328,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 864,

крилатих ракет – 2 438,

кораблів та катерів – 28,

підводних човнів – 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23 142,

спеціальної техніки – 2 885.

Скільки ворожої техніки ЗСУ знищили за останню добу

Впродовж минулої доби ЗСУ знищили: 5 російських танків, 26 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 1 ППО, 55 БпЛА, 1 крилату ракету, 95 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 22 одиниці спецтехніки.



Втрати ворога на 20 серпня / Генштаб ЗСУ