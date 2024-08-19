За минулу добу на Таврійському напрямку Сили оборони знищили ворожу РЛС "Каста 2Е2". Це відбулося в районі населеного пункту Зеленівка Запорізької області, розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Втрата на кілька десятків мільйонів доларів

За словами речника, РЛС "Каста 2Е2" – очі російської системи ППО, дорога і досить сучасна станція.

Маю приємність підтвердити, що за вчора була уражена РЛС "Каста 2Е2". Це поповненням російським системам ППО та РЛС, які уражаються одна за одною протягом останнього часу у значній кількості,

– заявив Лиховій.

Військовий підкреслив, що завдяки ураженням ППО та РЛС розчищається небо для нашої авіації на Запорізькому напрямку. Якщо говорити про "Касту", то повітряний простір для українських літаків убезпечується на значно ширшому секторі.

Вартість РЛС дальнього виявлення "Каста" залежно від комплектації стартує від 60 мільйонів доларів.