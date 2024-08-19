Про досягнення захисників на Таврійському напрямку в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій. За його словами, з початку Курської операції на цій ділянці фронту зменшилися штурмові бої, натомість триває дуель артилерії.

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Незвичайний улов

За минулу добу на Таврійському напрямку Сили оборони знищили 25 одиниць військової техніки противника. Серед них – РЛС, танк, 6 артилерійських систем, 6 авто, 6 розвідувальних БпЛА, 5 човнів на Дніпрі, зокрема човен радіокерування.

Крім ураження бліндажів, місць зберігання матеріально-технічних засобів, паливно-мастильних матеріалів та особового складу ворога, ще можу назвати таку "родзинку", з якою я вперше за цю війну стикаюся – це одна уражена канатна переправа противника на один із островів на Дніпрі,

– повідомив військовий.

За допомогою цією переправи окупанти намагалися підібратися ближче до українських позицій, аби їх обстрілювати. Переправу противник використовував для перекидання вантажів, людей, озброєння.

Нагадаємо, що протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворожі війська здійснили чотири безуспіші штурми позицій українських підрозділів. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках обстановка залишається без змін.