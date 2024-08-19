О достижениях защитников на Таврическом направлении в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой. По его словам, с начала Курской операции на этом участке фронта уменьшились штурмовые бои, зато продолжается дуэль артиллерии.

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Необычный улов

За минувшие сутки на Таврическом направлении Силы обороны уничтожили 25 единиц военной техники противника. Среди них – РЛС, танк, 6 артиллерийских систем, 6 авто, 6 разведывательных БпЛА, 5 лодок на Днепре, в том числе лодка радиоуправления.

Кроме поражения блиндажей, мест хранения материально-технических средств, горюче-смазочных материалов и личного состава врага, еще могу назвать такую "изюминку", с которой я впервые за эту войну сталкиваюсь – это одна пораженная канатная переправа противника на один из островов на Днепре,

– сообщил военный.

С помощью этой переправы оккупанты пытались подобраться ближе к украинским позициям, чтобы их обстреливать. Переправу противник использовал для переброски грузов, людей, вооружения.

Напомним, что за прошедшие сутки на Приднепровском направлении вражеские войска осуществили четыре безуспешные штурмы позиций украинских подразделений. На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка остается без изменений.