За минувшие сутки на Таврическом направлении Силы обороны уничтожили вражескую РЛС "Каста 2Е2". Это произошло в районе населенного пункта Зеленовка Запорожской области, рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Потеря на несколько десятков миллионов долларов
По словам представителя, РЛС "Каста 2Е2" – глаза российской системы ПВО, дорогая и достаточно современная станция.
Имею удовольствие подтвердить, что за вчера была поражена РЛС "Каста 2Е2". Это пополнением российским системам ПВО и РЛС, которые поражаются одна за другой в последнее время в значительном количестве,
– заявил Лиховий.
Военный подчеркнул, что благодаря поражению ПВО и РЛС расчищается небо для нашей авиации на Запорожском направлении. Если говорить о "Касте", то воздушное пространство для украинских самолетов защищается на значительно более широком секторе.
Стоимость РЛС дальнего обнаружения "Каста" в зависимости от комплектации стартует от 60 миллионов долларов.
Что известно о российской РЛС "Каста"
"Каста-2Е2" предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и идентификации воздушных целей, в частности целей на предельно малых высотах.
Система также используется для управления воздушным движением и контроля воздушного пространства в аэродромных зонах.
Станция состоит из аппаратной машины, антенной машины и прицепа кабельных укладок - все на базе КамАЗ-4310. В комплект также входят основная и резервная электростанции, а также выносное рабочее место оператора, которое может быть расположено на расстоянии до 300 метров.