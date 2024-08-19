За минувшие сутки на Таврическом направлении Силы обороны уничтожили вражескую РЛС "Каста 2Е2". Это произошло в районе населенного пункта Зеленовка Запорожской области, рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Потеря на несколько десятков миллионов долларов

По словам представителя, РЛС "Каста 2Е2" – глаза российской системы ПВО, дорогая и достаточно современная станция.

Имею удовольствие подтвердить, что за вчера была поражена РЛС "Каста 2Е2". Это пополнением российским системам ПВО и РЛС, которые поражаются одна за другой в последнее время в значительном количестве,

– заявил Лиховий.

Военный подчеркнул, что благодаря поражению ПВО и РЛС расчищается небо для нашей авиации на Запорожском направлении. Если говорить о "Касте", то воздушное пространство для украинских самолетов защищается на значительно более широком секторе.

Стоимость РЛС дальнего обнаружения "Каста" в зависимости от комплектации стартует от 60 миллионов долларов.