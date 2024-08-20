Ситуація на фронті залишається напруженою, особливо на Куп'янському та Покровському напрямках, де зафіксовано найбільшу кількість зіткнень.
Українські захисники продовжують виснажувати бойовий потенціал ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.
На різних напрямках, таких як Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Торецький, Покровський, Курахівський, Времівський, були відбиті атаки окупантів.
Якою є карта бойових дій станом на 20 серпня 2024 року / Колаж 24 Каналу (фото бригади НГУ "Рубіж")
Ситуація на фронті залишається напруженою, особливо на Куп'янському та Покровському напрямках, де зафіксовано найбільшу кількість зіткнень. Ворог намагається прорвати оборону, але здебільшого зазнає невдач.
Як зазначили в командуванні ЗСУ вранці 20 серпня, загалом українські захисники продовжують виснажувати бойовий потенціал ворога, відбулось 158 бойових зіткнень. У цьому матеріалі 24 Канал показує карту бойових дій.