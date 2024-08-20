Як зазначили в командуванні ЗСУ вранці 20 серпня, загалом українські захисники продовжують виснажувати бойовий потенціал ворога, відбулось 158 бойових зіткнень. У цьому матеріалі 24 Канал показує карту бойових дій.

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Яка ситуація на напрямках

Харківський напрямок. Ворог продовжував наступальні та штурмові дії, зокрема в районах Липців та Вовчанська. Було зафіксовано п'ять бойових зіткнень.

Атаки ворога на Харківщині: дивіться на карті від DeepState

Куп'янський напрямок. Ситуація напружена: відбулося 14 бойових зіткнень. Українські сили успішно відбивали атаки в районах Глушківки, Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки, Андріївки та Лозової.

Лиманський напрямок. Українські війська зупинили 11 атак противника в районах Греківки, Новосадового, Макіївки, Невського, Новосергіївки, Новоєгорівки та Торського.

Сіверський напрямок. Силам оборони вдалося відбити 10 атак неподалік Івано-Дар'ївки, Спірного та Верхньокам'янського.

Краматорський напрямок. Противник здійснив сім спроб прорвати оборону в районах Іванівського та Андріївки, але всі вони були успішно відбиті.

Торецький напрямок. Ворог намагався просунутися вперед 24 рази, зокрема в районах Північного, Нью-Йорка, Неліпівки, Залізного та Торецька. Особливо активними були атаки в районі Торецька, де було завдано п'ять ударів дев'ятьма керованими авіабомбами.

Покровський напрямок. Відбулося 63 атаки противника, найбільше в районах Новогродівки, Михайлівки та Воздвиженки. Українські захисники успішно відбили всі атаки.

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Курахівський напрямок. Сили оборони стримували ворога в районах Невельського та Костянтинівки. Противник здійснив 11 спроб прорвати оборонні рубежі.

Времівський напрямок. Противник здійснив п'ять спроб захопити позиції українських військ неподалік Водяного та Вугледара, а також атакував з боку Володимирівки та Солодкого.

Оріхівський і Гуляйпільський напрямки. Окупанти не проводили наступальних дій.

Херсонщина, Придніпровський напрямок. Відбито одну спробу штурму українських позицій.

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Волинський та Поліський напрямки. Оперативна ситуація залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань ворога не фіксують.

Кордон з Чернігівською областю. Противник продовжує утримувати військову присутність та проводить розвідку.

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Згадаємо наостанок про втрати ворога. Генштаб інформував, що Росія за минулу добу втратила 1 330 бійців, загалом від початку вторгнення – 601 800 представників особового складу.