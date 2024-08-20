Як зазначили в командуванні ЗСУ вранці 20 серпня, загалом українські захисники продовжують виснажувати бойовий потенціал ворога, відбулось 158 бойових зіткнень. У цьому матеріалі 24 Канал показує карту бойових дій.

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Згадаємо наостанок про втрати ворога. Генштаб інформував, що Росія за минулу добу втратила 1 330 бійців, загалом від початку вторгнення – 601 800 представників особового складу.