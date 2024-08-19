Как рассказал в эфире Радио Свобода исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк, согласно решению Совета обороны Донецкой области, он принял решение об эвакуации учреждений и предприятий города, а также о закрытии магазинов и рынков.

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Власти Мирнограда призвали жителей не медлить с эвакуацией

Очень напряженная ситуация, и тенденция идет к ухудшению... Если у Покровска еще есть две недели, по расчетам, то у Мирнограда этих недель уже нет. У Мирнограда остаются считанные дни, может, день-два-три. Потому что мы уже чувствуем третий день даже артиллерийские обстрелы,

– рассказал Третьяк в эфире "Радио Донбасс.Реалии".

По словам Третьяка, магазины и аптеки уже начали закрываться, а обстрелы в городе "уже есть и днем, когда люди на улицах". Кроме этого, в Мирнограде действует усиленный комендантский час. Он длится с 15:00 до 11:00.

"Я призываю всех жителей прилегающих к линии фронта территорий, а особенно семьи с детьми и маломобильными родственниками, не медлить с эвакуацией и в ближайшее время выехать в более безопасные регионы Украины. Потому что это рассуждения "стоит – не стоит" только приводит к увеличению (количества) жертв", – отметил глава МВА.