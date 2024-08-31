Через це місцева влада закликала жителів терміново евакуйовуватися, подібні ж заяви пролунали і для жителів Мирнограда та прилеглих населених пунктів. Яка ситуація на Покровському напрямку зараз, що відомо про просування ворога та дії ЗСУ – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Покровськ став головною ціллю росіян․ Що задумав ворог і які загрози створює наступ на місто

Де наразі пролягає лінія фронту на Покровському напрямку

У Генеральному штабі ЗСУ 30 серпня розповіли, що на Покровському напрямку росіяни здійснили 36 штурмових дій у районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ Росії та відбили 28 атак, однак ще точаться вісім боїв.

Водночас, за даними аналітиків Deep State, ворог має успіхи у просуванні у напрямку населених пунктів Новогродівка, Калинове, Мемрик і Михайлівка. Також росіяни намагаються наступати східніше Селидового та північніше Українська.

Де зараз лінія фронту на Покровському напрямку: дивіться на карті

Окрім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 29 серпня заявляв, що найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам'яного та Красного Яру, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селидовим.

"Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ. Наші бійці проявляють мужність та героїзм у боях з переважливими силами противника", – казав генерал.

Покровський напрямок наразі захищають 25 ОМБр, 31 ОМБр, 47 ОМБр, 59 ОМБр, 68 ОЄБр, 71 ОЄБр, 110 ОМБр та 151 ОМБр.

Жителів Покровська закликали евакуюватися, у місті довга комендантська година

Начальника Покровської МВА Сергій Добряк 19 серпня у коментарі журналістам "Радіо Свободи" зазначав, що у жителів Покровська є тиждень – два на евакуацію. Це час, коли людей можуть вивезти з міста "планово".

Посадовець наголошував, що у місті наразі працює все, однак з наближенням ворога діяльність установ можуть згорнути. Окрім того, з міста планують примусово евакуювати дітей. Наразі ж у Покровській громаді, за даними Добряка, перебуває близько 59 тисяч жителів.

Водночас виконувач обов'язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк заявляв, що у Мирнограда, міста поруч із Покровськом, лишається "лише кілька днів" на "планову" евакуацію. Посадовець, згідно з рішенням Ради оборони Донецької області, постановив евакуювати установи та підприємства міста, а також закрити магазини та ринки.

А з 28 серпня у Покровську ввели зміни у комендантській годині. Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що обмеження на пересування у громаді та місті діятимуть з 15:00 до 11:00, тобто 20 годин.

Зеленський заявляв про посилення Покровського напрямку

Володимир Зеленський розповів, що під час Ставки 26 серпня була доповідь Олександра Сирського щодо оперативної ситуації на фронті. Зокрема, обговорювалося питання оборони Покровська.

Також не забуваємо про фронт. Була доповідь головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку,

– повідомив президент.

Говорячи про можливі бої за Покровськ, Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність" наголошував, що на Покровському напрямку загинуть 50 – 60 тисяч російських бійців, як це раніше було під час наступу на Бахмут.

Що казав Сирський про ситуацію біля Покровська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 29 серпня розповідав, що він працював декілька днів поспіль у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, де на цей час склалась найскладніша ситуація.

Робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі. Постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення противника, що наступає,

– сказав генерал.

Він також наголошував, що у таких умовах головне завдання – посилити оборону наших військ на найскладніших ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. Власне розв'язанню цих питань і була присвячена його робота.

Яких втрат зазнають росіяни на Покровському напрямку

Один з агентів партизанського руху "Атеш", який служить в 15 ОМСБр Росії, повідомив, що для штурмів на Покровському напрямку було виділено значні сили. Бажання країни-агресорки за будь-яку ціну швидко прорватися до міста обертається їм великими проблемами.

15 бригада зазнає великих втрат: особовий склад та техніка залучені в масовому порядку, але коли техніка виходить з ладу, солдати втрачають координацію, що призводить до хаосу та збільшення втрат,

– розповіли партизани.

У Генштабі ЗСУ 29 серпня розповідали, що за цей день втрати агресора на цьому напрямку – 225 осіб вбитими та пораненими.

Чи мала вплив Курська операція ЗСУ на ситуацію під Покровськом

У коментарі 24 Каналу майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін 22 серпня розповідав, що відсутність підкріплення у ворога на Покровському напрямку не спостерігають. Крім того, за словами військового, резерви, сили та ресурси у росіян є,

Жорін також зауважив, що на Курськ противник стягує інші сили з глибини російської території, аби стабілізувати ситуацію. Підрозділи, відсутність яких могла б вплинути на ситуацію на полі бою, росіяни не знімали.

Курська операція суттєво не вплинула на жодну з ділянок фронту,

– наголосив заступник командира Третьої штурмової бригади.

Водночас головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський під час Форуму керівників державних інституцій 27 серпня заявляв, що одним із завдань проведення наступальної операції на Курському напрямку якраз було відволікання значних сил противника з інших напрямків, зокрема Покровського та Курахівського.

Водночас генерал зазначив, що ворог теж це розуміє, тож продовжує зосереджувати зусилля на Покровському напрямку. Власне, тут залучені найбільш боєздатні частини російського війська.

Наразі на Покровському напрямку доволі складна ситуація, вважає головнокомандувач. Ворог тут використовує свою перевагу у живій силі, активно застосовує артилерію та авіацію. Переважно наступальні дії окупантів ведуться штурмовими групами піхоти.