Об этом он сказал во время митинга в Калифорнии. Также политик вспомнил о войне в Украине.

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Трамп высказался о Третьей мировой войне

Трамп выразил обеспокоенность, что действия нынешней американской власти могут якобы привести к глобальному конфликту.

Это говорит вам... у нас проблема. Я действительно беспокоюсь о следующих трех месяцах, правда. Я беспокоюсь о следующих 3,5, четырех месяцах. Мы окажемся в мировой войне из-за этого, из-за людей, которые у нас есть,

– сказал он.

Кроме того, политик выразил уверенность, что в случае своей победы на президентских выборах он сможет урегулировать войну в Украине и "остановить хаос на Ближнем Востоке".

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