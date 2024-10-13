Про це він сказав під час мітингу у Каліфорнії. Також політик згадав про війну в Україні.

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Трамп висловився про Третю світову війну

Трамп висловив стурбованість, що дії нинішньої американської влади можуть нібито призвести до глобального конфлікту.

Це говорить вам... у нас проблема. Я дійсно турбуюся про наступні три місяці, правда. Я турбуюся про наступні 3,5, чотири місяці. Ми опинимося у світовій війні через це, через людей, які у нас є,

– сказав він.

Крім того, політик висловив впевненість, що у разі своєї перемоги на президентських виборах він зможе врегулювати війну в Україні і "зупинити хаос на Близькому Сході".

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