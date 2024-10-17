В The New York Times отмечают: Пхеньян, как и Москва, хочет использовать Украину как полигон, чтобы перенести опыт войны к себе в регион. А особый упор сделают на ракеты KN-23, известные своим низким качеством. По мнению аналитиков из Южной Кореи, КНДР хочет улучшить свое оружие, чтобы эффективнее вести возможную войну и больше экспортировать ракеты.

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Война в Украине дает северокорейским военным то, на что они давно надеялись: возможность испытать свое новое оружие и готовность ее офицеров к современной войне,

– приводят журналисты мнение представителей Южной Кореи.

После Корейской войны КНДР не участвовала в крупных войнах непосредственно, но искала возможности продавать оружие и другую военную помощь дружественным странам. Например, Северному Вьетнаму, Египту в 1973-м и Сирии.

"Это была закономерность: когда Северная Корея продавала оружие странам, которые находятся в состоянии войны, они присылали персонал не только для помощи этим странам в использовании оружия, но часто и для того, чтобы самим там воевать", – говорят южнокорейские аналитики.

Очевидно, что в Украине бойцы КНДР будут работать с фокусом на то, как можно использовать этот опыт в борьбе против Сеула. Особое внимание уделят баллистическим ракетам малого радиуса действия KN-23 – они станут главным оружием в возможном новом конфликте на Корейском полуострове.

Скорее всего, основным кадровым вкладом Северной Кореи в войну России станут инженеры и советники по оружию, которые будут помогать россиянам управлять ракетами. Они будут отслеживать дефекты оружия и собирать данные о его использовании на поле боя.

"Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, странам запрещено нанимать северокорейских рабочих или торговать оружием с КНДР", – напомнили журналисты.