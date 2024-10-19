Об этом пишет агентство Reuters. Сейчас в Южной Корее эту ситуацию никак не комментировали, и заявления Пхеньяна соответственно также.

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КНДР угрожает войной Южной Корее

Учитывая форму дрона, период полета, коробку для разбрасывания листовок, прикрепленную к нижней части фюзеляжа дрона и т.д., вполне вероятно, что именно он разбрасывал листовки над центром муниципалитета Пхеньяна. Но вывод еще не сделан,

– государственное информационное агентство KCNA.

Специалисты Северной Кореи идентифицировали беспилотник как "малоразмерный дрон дистанционной разведки". Отмечается, что подобные БпЛА ранее демонстрировали на военном параде в Южной Корее. в Сеуле же эту ситуацию не комментировали.

Поэтому Пхеньян заявил, что в случае якобы еще одной такой фиксации нарушения территориального пространства со стороны соседней Южной Кореи, его расценят как "серьезную военную провокацию против суверенитета КНДР и объявление войны".

Напомним, недавно МИД Северной Кореи заявил, что 3, 9 и 10 октября обнаружил в небе над Пхеньяном южнокорейские беспилотники, которые разбрасывали агитлистовки. МИД пригрозил ответить силой, если такие полеты повторятся.