По данным Южной Кореи, уже вскоре КНДР планирует отправить в Россию "вторую партию" военных. Что об этом говорят аналитики ISW, передает 24 Канал.

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ISW о военных КНДР в России

Национальная разведывательная служба Южной Кореи 18 октября заявила, что 7 кораблей Тихоокеанского флота России доставили примерно 1500 северокорейских спецназовцев из Чхонджина, Хамхина и Мусудана во Владивосток. Сделали это в течение 8 – 13 октября.

Также в разведке отметили, что Северная Корея вскоре отправит в Россию вторую партию военнослужащих. Заявили, что сейчас северокорейские военнослужащие дислоцируются во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске на востоке России.

Разведывательная служба заявила, что российские военные выдали северокорейским военнослужащим российскую форму, оружие и фальшивые удостоверения личности, в которых утверждается, что северокорейцы являются жителями республик Саха и Бурятия,

– отметили в ISW.

Также разведка Южной Кореи опубликовала спутниковые снимки, на которых видно российский транспортный корабль вблизи Северной Кореи и примерно 640 северокорейских военнослужащих. Они 16 октября собрались на российских военных объектах в Уссурийске и Хабаровске.

Южнокорейское информагентство Yonhap, со ссылкой на разведку, 18 октября сообщило, что Северная Корея недавно решила отправить 4 бригады общей численностью 12 000 человек на войну в Украину.

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ISW не может самостоятельно проверить эти заявления, но не имеет оснований ставить под сомнение правдивость этих разведывательных сообщений, которые согласуются с предыдущими сообщениями южнокорейских и украинских официальных лиц о том, что северокорейские войска тренируются в России перед отправкой на войну против Украины, в частности, в Курскую область,

– отметили аналитики.

Также в Институте изучения войны обратили внимание на недавние сообщения о том, что ограниченное количество северокорейских военнослужащих, главным образом инженерного состава, вероятно, действует вблизи оккупированного Донецка.

Аналитики отметили, что ряд источников предоставили видеоматериалы, которые якобы подтверждают эти разведывательные отчеты. В ISW отметили, что эти кадры согласуются с сообщениями о развертывании северокорейских войск в России. Однако, по мнению аналитиков, не является независимым подтверждением разведывательных сообщений.

В то же время в ISW отметили, что не могут самостоятельно проверить присутствие северокорейских войск ни на одном из этих опубликованных видео.

Кремль, вероятно, использует соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей от июня 2024 года, которое Путин подал на ратификацию 14 октября, чтобы частично компенсировать требования по формированию российских войск и безопасности границы,

– отметили в Институте изучения войны.

Также в ISW добавили, что это еще больше укрепляет попытки Путина избегать мобилизации как можно дольше.