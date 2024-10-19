Про це пише агентство Reuters. Наразі у Південній Кореї цю ситуацію ніяк не коментували, і заяви Пхеньяну відповідно також.

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КНДР погрожує війною Південній Кореї

З огляду на форму дрона, період польоту, коробку для розкидання листівок, прикріплену до нижньої частини фюзеляжу дрона тощо, цілком ймовірно, що саме він розкидав листівки над центром муніципалітету Пхеньяна. Але висновок ще не зроблено,

– державне інформаційне агентство KCNA.

Фахівці Північної Кореї ідентифікували безпілотник як "малорозмірний дрон дистанційної розвідки". Зазначається, що подібні БпЛА раніше демонстрували на військовому параді в Південній Кореї. у Сеулі ж цю ситуацію не коментували.

Тож Пхеньян заявив, що у разі нібито ще однієї такої фіксації порушення територіального простору з боку сусідньої Південної Кореї, його розцінять як "серйозну військову провокацію проти суверенітету КНДР та оголошення війни".

Нагадаємо, нещодавно МЗС Північної Кореї заявило, що 3, 9 та 10 жовтня виявило в небі над Пхеньяном південнокорейські безпілотники, які розкидали агітлистівки. МЗС пригрозило відповісти силою, якщо такі польоти повторяться.