Водночас військові Південної Кореї кажуть, що КНДР планує підірвати дороги, які сполучають дві країни. Днем раніше Кім Чен Ин наказав артилерійському корпусу Північної Кореї підготуватися до повномасштабних боїв та привів артилерію у повну готовність.

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Погрози сестри Кім Чен Ина

У пʼятницю, 11 жовтня, Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що 3, 9 та 10 жовтня виявило в небі над Пхеньяном південнокорейські безпілотники, які розкидали агітлистівки. МЗС пригрозило відповісти силою, якщо такі польоти повторяться.

Сестра Кім Чен Ина Кім Йо Чжон вважає, що неможливість Південної Кореї підтвердити претензії з боку КНДР означають, що Сеул несе відповідальність. Вона попередила, що Південна Корея повинна бути готова заплатити ціну за свої "неодноразові провокації", а "час атаки" для знищення країни може настати будь-якої миті.

У відповідь на її слова Міноборони Південної Кореї заявило, що КНДР побачить "кінець свого режиму", якщо завдасть будь-якої шкоди її народу.

Північна Корея готується підірвати міжкорейські дороги

На тлі цих заяв речник Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сон Чжун заявив, що КНДР встановлює укриття вздовж доріг, щоб підготуватися до можливих вибухів.

Цілком можливо, що (вибухи в Північній Кореї – 24 Канал) відбудуться вже сьогодні,

– сказав він.

Військові Південної Кореї очікують, що КНДР може здійснити вибухи вздовж міжкорейських доріг або інші провокаційні дії. Там заявили, що у такому разі Сеул дасть "рішучу відповідь" Пхеньяну.

Також Лі заявив, що Сеул готовий до будь-яких провокацій після того, як минулої ночі Кім Чен Ин наказав артилерійським підрозділам уздовж кордону бути повністю готовими відкрити вогонь.