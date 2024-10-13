Як повідомляють ЗМІ, Пхеньян наказав артилерійському корпусу, який дислокується поблизу кордону з Південною Кореєю, підготуватися до стрільби.

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КНДР готується до повномасштабних боїв

Зазначається, що Генеральний штаб Народної армії Північної Кореї у суботу видав директиву, у якій наказав підготуватися до повномасштабних боїв артилерійським об’єднаним силам поблизу кордону та підрозділам, яким призначено вогневі місії.

Речник Міністерства національної оборони Північної Кореї заявив, що директива містила наказ перевести 8 артилерійських бригад у стан повної бойової готовності до восьмої години вечора 13 жовтня.

Раніше, 11 жовтня, МЗС КНДР заявило, що Сеул відправляв безпілотники з пропагандистськими листівками до своєї столиці тричі за тиждень. Пхеньян звинуватив Сеул у порушенні "священного" суверенітету Північної Кореї та загрозі її безпеці.

У Кім Чен Ина попередили, що сили Північної Кореї підготують "усі засоби нападу", здатні знищити всі загрози на південь від кордону, зокрема південнокорейських військових. Також наголошується, що відповідь буде завдана без попередження, якщо південнокорейські безпілотники знову будуть виявлені на території КНДР.

Міністерство оборони Південної Кореї відреагувало на погрози. Там запевнили, що "Північна Корея побачить кінець свого режиму", якщо вона завдасть шкоди південнокорейцям.

До слова, північнокорейські війська могли бути залучені до війни в Україні на боці Росії, деякі з яких загинули під Донецьком у жовтні 2024 року.