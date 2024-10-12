Про це журналістам The Washington Post розповів представник української військової розвідки на умовах анонімності. Раніше речник Кремля Дмітрій Пєсков нібито відкинув заяви про те, що Пхеньян відправляє своїх військових воювати в Україну, назвавши їх "обманом".

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Північнокорейські солдати незабаром можуть опинитися на фронті

Співрозмовник WP розповів, що північнокорейські офіцери вже перебувають на окупованих територіях, щоб спостерігати за російськими військами та вивчати поле бою. Водночас Україна ще не бачила жодних північнокорейських підрозділів, які би брали участь у бойових діях.

Представник військової розвідки зазначив, що наразі незрозуміло, де саме на фронті будуть дислокуватися бойові підрозділи, які навчаються в Росії. За його словами, Москва може використовувати їх у прикордонних регіонах Росії, щоб звільнити російські війська для боїв в Україні.

Це може мати значний вплив. Особливо, якщо мова йде про вивільнення резервів на території самої Росії,

– сказав співрозмовник видання.

Зазначається, що деякі південнокорейські експерти також називають такий сценарій можливим.

До слова, раніше високопоставлений дипломат ЄС заявив, що Європейський Союз не має доказів присутності військових з Північної Кореї на території України. Однак в ЄС продовжують стежити за розвитком подій.