Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що домовленості Росії із КНДР є матеріалізацією побудови модерної осі зла. За його словами, якщо Північна Корея не лише снарядами допомагає росіянам, але й хоче відправити своїх військових, то це мало б змусити інші країни задуматись, адже такі дії розширюють межі конфлікту.

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Військові КНДР на території України

Іван Ус зауважив, що недавно з'явилася інформація про смерть 6 північнокорейських офіцерів, які загинули в Донецькій області.

Якщо вони потрапили під обстріл, значить були на території України та брали безпосередню участь у війні. Тобто сили Північної Кореї воюють проти України. Це важливо зафіксувати для майбутніх переговорів,

– сказав він.

Активізація північної Кореї

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень наголосив, що така активізація Північної Кореї, однозначно, має турбувати її сусідів. Він пояснив, що безпекова угода, яку Владімір Путін уклав із Кім Чен Ином може становити більшу загрозу ніж це було раніше.

Зверніть увагу! У червні 2024 року Росія та КНДР підписали договір про стратегічне партнерство. Путін начебто заявив, що не планує залучати північнокорейські війська для війни в Україні. Найбільше занепокоєння у світі викликає торгівля зброєю між країнами, де КНДР постачає боєприпаси Росії, а та натомість передає військові технології.

Рада безпеки Південної Кореї миттєво відреагувала на угоду між Росією та КНДР. Раніше там були готові відправляти Україні лише гуманітарну допомогу, але зараз розглядатимуть можливість надавати нашій державі летальне озброєння.

У Південній Кореї розуміють, якщо КНДР, окрім снарядів та ракет, планує передавати Росії щось інше, то немає гарантій, що Кремль також не буде надавати те, що дуже потрібне Північній Кореї,

– зазначив Іван Ус.

Він додав, що це, безумовно, турбує не лише Південну Корею, але і Японію. Цим країнам необхідно активізувати свої зусилля для того, щоб не дати цій вісі зла утвердитись у світі для становлення ще більшої загрози.