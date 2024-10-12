Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что договоренности России с КНДР являются материализацией построения современной оси зла. По его словам, если Северная Корея не только снарядами помогает россиянам, но и хочет отправить своих военных, то это должно заставить другие страны задуматься, ведь такие действия расширяют границы конфликта.

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Военные КНДР на территории Украины

Иван Ус отметил, что недавно появилась информация о смерти 6 северокорейских офицеров, которые погибли в Донецкой области.

Если они попали под обстрел, значит были на территории Украины и принимали непосредственное участие в войне. То есть силы Северной Кореи воюют против Украины. Это важно зафиксировать для будущих переговоров,

– сказал он.

Активизация Северной Кореи

Главный консультант Национального института стратегических исследований отметил, что такая активизация Северной Кореи, однозначно, должна беспокоить ее соседей. Он объяснил, что соглашение по безопасности, которое Владимир Путин заключил с Ким Чен Ыном может представлять большую угрозу чем это было раньше.

Обратите внимание! В июне 2024 года Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве. Путин якобы заявил, что не планирует привлекать северокорейские войска для войны в Украине. Наибольшее беспокойство в мире вызывает торговля оружием между странами, где КНДР поставляет боеприпасы России, а та взамен передает военные технологии.

Совет безопасности Южной Кореи мгновенно отреагировал на соглашение между Россией и КНДР. Ранее там были готовы отправлять Украине только гуманитарную помощь, но сейчас будут рассматривать возможность предоставлять нашему государству летальное вооружение.

В Южной Корее понимают, если КНДР, кроме снарядов и ракет, планирует передавать России что-то другое, то нет гарантий, что Кремль также не будет предоставлять то, что очень нужно Северной Корее,

– отметил Иван Ус.

Он добавил, что это, безусловно, беспокоит не только Южную Корею, но и Японию. Этим странам необходимо активизировать свои усилия для того, чтобы не дать этой оси зла утвердиться в мире для становления еще большей угрозы.