В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отметил, что войска КНДР уже длительное время помогают России в войне. Об этом пишет Yonhap News со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.

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Отправит ли КНДР свои войска на помощь России

В Минобороны Южной Кореи считают, что КНДР, вероятно, направит свои войска в Украину.

Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный альянс, возможность такого развертывания очень вероятна,

– заявил министр обороны Ким Йон.

Коваленко отметил, что КНДР уже направила свои войска в Украину.

"Я рассказывал, что военные КНДР в ограниченных количествах, преимущественно инженерные, осуществляют надзор за качеством и использованием пхеньянского оружия российской армией", – говорится в сообщении.

Он добавил, что некоторые солдаты Северной Кореи уже погибли. Также эти военные отчитываются Киму о том, что баллистические ракеты KN23 и боеприпасы "преимущественно низкого качества".

Напомним, что 4 октября в СМИ появилась информация, что ВСУ ракетным ударом вблизи Донецка могли ликвидировать 6 офицеров из КНДР, еще 3 могли получить ранения. Также в результате атаки, вероятно, погибнуть 20 российских военных.