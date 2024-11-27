Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, напомнив, что после первых сообщений об отправке войск КНДР в Россию министр обороны Южной Кореи посетил Вашингтон, где у него состоялся совместный брифинг с министром обороны США Ллойдом Остином.

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Южная Корея действует по согласованию США

Эксперт отметил, что Южная Корея находится в тесном сотрудничестве с США и является страной с особым статусом вне НАТО в отношениях с Соединенными Штатами.

Сегодня США всяческими путями пытаются убедить мир, что КНДР не так много помогает России, призывают к деэскалации и стараются контролировать эту ситуацию,

– отметил Клочок.

Украинская делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым прибыла в Южную Корею, чтобы обратиться за военной помощью на фоне того, что Россия привлекла к войне против Украины военных Северной Кореи.

Клочок считает, что намерение провести диалог с представителями Южной Кореи – это правильное решение, потому что надо донести до них пожелания Украины.

Позиция Южной Кореи (о предоставлении помощи Украине – 24 Канал) может измениться, но исключительно с согласованием Вашингтона,

– подчеркнул Клочок.

Перспектива сотрудничества Украины с Южной Кореей

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" отметил, что администрация действующего президента Джо Байдена довольно осторожна.

Именно из-за того, что Южная Корея очень контролируется Соединенными Штатами, я не вижу сейчас перспективы, что эта страна передаст Украине оружие,

– озвучил Клочок.

Новый президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января 2025 года, по мнению эксперта, будет действовать по-другому. Клочок считает, что неординарность Трампа откроет другое окно возможностей для сотрудничества в военной сфере Южной Кореи и Украины и в целом для изменения ситуации в мире.