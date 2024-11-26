Об этом заявила на брифинге заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, отметили в "Укринформе", пишет 24 Канал.

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Есть ли признаки присутствия войск КНДР в Украине

Нет никаких признаков того, что в Украине есть солдаты КНДР,

– сказала представительница Минобороны США.

Она отметила, что Пентагон может подтвердить присутствие военных Северной Кореи в Курской области, которая граничит с Украиной. Однако, согласно словам Сингх, никаких передвижений подразделений с северокорейскими солдатами на украинскую территорию не зафиксировано.

Добавим, что в интервью Андрею Цаплиенко глава Генштаба Анатолий Брагилевич подтвердил, что солдаты КНДР уже участвуют в боях против Сил обороны в Курской области. По словам генерала, это преимущественно общевойсковые подразделения. Они воюют под видом коренного населения Дальнего Востока с соответствующими документами. Эти солдаты подготовлены Мулянским учебным центром, специалистами Рязанского воздушно-десантного училища для того, чтобы ввести операции в европейской части.