Про це заявила на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, зазначили в "Укрінформі", пише 24 Канал.

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Чи є ознаки присутності військ КНДР в Україні

Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР,

– сказала представниця Міноборони США.

Вона наголосила, що Пентагон може підтвердити присутність військових Північної Кореї в Курській області, яка межує з Україною. Проте, відповідно до слів Сінгх, жодних пересувань підрозділів з північнокорейськими солдатами на українську територію не зафіксовано.

Додамо, що в інтерв'ю Андрію Цаплієнку очільника Генштабу Анатолій Брагилевич підтвердив, що солдати КНДР вже беруть участь у боях проти Сил оборони в Курській області. За словами генерала, це переважно загальновійськові підрозділи. Вони воюють під видом корінного населення Далекого Сходу з відповідними документами. Ці солдати підготовлені Мулянським навчальним центром, спеціалістами Рязанського повітряно-десантного училища для того, щоб ввести операції у європейській частині.