Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони. Там оприлюднили фрагмент цієї розмови.

Дивіться також Їх готували у Рязані та Мулянці, – у Генштабі розкрили деталі про підрозділи КНДР на Курщині

Розвідка перехопила розмову військових КНДР на Курщині

У ГУР розповіли, що у перехопленій розмові військових КНДР на Курщині черговий на рації північний кореєць проводить сеанс перевірки зв'язку та підганяє солдатів.

Швидко виходьте! Швидше, швидше рухайтесь назад,

– прокричав військовий.

Розвідники наголосили, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Розмова північнокорейських військових в Курській області: дивіться відео

Нагадаємо, 9 листопада 2024 року українські воєнні розвідники також перехопили радіопереговори залучених Росією до війни проти України військових КНДР.



Північні корейці, розміщені для виконання завдань в курській області, вели ефір корейською. У розмові КНДРівець спершу викликає "ремонтника", а потім наказує групі негайно повертатись.