Українська розвідка представила черговий доказ прямої залученості військ КНДР у російську агресію проти України. Так, ГУР перехопило радіоефір окупантів, а там лунала корейська мова, передає 24 Канал.

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"Тхе Чжіль, я ремонтник, прийом!"

Повідомляється, що 9 листопада українські воєнні розвідники перехопили радіопереговори військових КНДР на Курщині.

Північні корейці, розміщені для виконання завдань у Курській області, ведуть ефір корейською. У розмові КНДРівець спершу викликає "ремонтника", а потім наказує групі негайно повертатись.

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До слова, останнім часом росіяни поновили хвилі штурмів на Курському напрямку. За даними ЗМІ, Москва готує угруповання з 50 тисяч солдатів, аби піти у новий наступ на цій ділянці фронту.