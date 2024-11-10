Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express. Аналітики додали, що дрон, який атакував полігон, міг бути оснащений і бойовою частиною.

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Що відомо про атаку дронів на полігон у Ростовській області

Про атаку дронів на полігон у Ростовській області стало відомо 9 листопада, втім, відбулася вона раніше – 3 листопада. Тоді також у мережі опублікували кадри після удару.

Зокрема, на відео видно спалені намети, які догорали після нічної атаки. Аналітики припускають, що дрон також міг бути оснащений бойовою частиною з суббоєприпасами у вигляді невеликих кульок. За твердженнями окупантів, людей у наметах буцімто не було під час атаки, проте такий боєприпас міг завдати величезних втрат. Можливо, з цих причин росіяни не поспішають розкривати реальний стан справ.

Полігон у Ростовській області після атаки: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика! 18+)

Відомо, що у наметах, які згоріли внаслідок атаки, дислокувалися строковики. Загалом, на полігоні розташований 102-й мотострілецький полк 150-ї мотострілецької дивізії (до 2016 року – 33-тя окрема мотострілецька бригада).

З відкритих джерел також відомо, що полігон розташований на схід від міста Новочеркаськ. Це орієнтовно 200 кілометрів від лінії фронту.

Де розташований полігон, який атакували дрони: дивіться на карті

До слова, у ніч проти 10 листопада Сили оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення у Брянській області. Унаслідок успішної атаки ворожий склад було майже знищено, а звуки детонації лунають і досі.