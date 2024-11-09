Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків з телеграм-каналу UAF Geolocate. Автори каналу також показали наслідки цього прильоту.

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Коли атакували ворожі намети на полігоні в Ростовській області

Автори каналу зазначили, що атака наметів на полігоні у Ростовській області сталася 3 листопада. Там дислокувалася 33 російська окрема мотострілецька бригада (в/ч 22179).

Аналітики показали фото з місця події, які опублікували самі росіяни. Водночас у каналі наголосили, що втрати серед особового складу ворога ще уточнюються.

Наслідки влучань по наметах на російському полігоні у Ростовській області / Фото з телеграм-каналу UAF Geolocate

За даними автора каналу, місце влучання розташовувалося на схід від міста Новочеркаськ. Координати: 47.514745, 40.230010.

Росіянин показав влучання по наметах біля Новочеркаська: дивіться відео (18+)

OSINT-аналітик з телеграм-каналу Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, своєю чергою, пояснив, що подібних невідомих ударів по російському тилу дуже багато, але більшість з них просто не потрапляють на камери звичайних росіян.

Дізнатися про них можна тільки за допомогою досконалої геопросторової розвідки, чим ми й займаємося, щоб доповідати про це вам,

– зазначив автор каналу.

Окрім цього OSINT-аналітик підкреслив, що, на жаль, в осінній і зимовий час наші супутники не можуть фіксувати гарні наслідки через погодні умови та хмари. Саме тому, коли розпогоджується через деякий час, то вже нічого з уражень видно не буде.