Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков из телеграм-канала UAF Geolocate. Авторы канала также показали последствия этого прилета.

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Когда атаковали вражеские палатки на полигоне в Ростовской области

Авторы канала отметили, что атака палаток на полигоне в Ростовской области произошла 3 ноября. Там дислоцировалась 33 российская отдельная мотострелковая бригада (в/ч 22179).

Аналитики показали фото с места происшествия, которые опубликовали сами россияне. В то же время в канале отметили, что потери среди личного состава врага еще уточняются.

Последствия попаданий по палаткам на российском полигоне в Ростовской области / Фото из телеграм-канала UAF Geolocate

По данным автора канала, место попадания располагалось к востоку от города Новочеркасск. Координаты: 47.514745, 40.230010.

Россиянин показал попадание по палаткам возле Новочеркасска: смотрите видео (18+)

OSINT-аналитик из телеграм-канала Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, в свою очередь, объяснил, что подобных неизвестных ударов по российскому тылу очень много, но большинство из них просто не попадают на камеры обычных россиян.

Узнать о них можно только с помощью совершенной геопространственной разведки, чем мы и занимаемся, чтобы докладывать об этом вам,

– отметил автор канала.

Кроме этого OSINT-аналитик подчеркнул, что, к сожалению, в осеннее и зимнее время наши спутники не могут фиксировать хорошие последствия из-за погодных условий и облаков. Именно поэтому, когда распогодится через некоторое время, то уже ничего из поражений видно не будет.