Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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В ніч на 10 листопада Сил безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення у Брянській області, – ідеться у повідомленні.

Уточнюють, що 1060-ий центр матеріально-технічного забезпечення – це колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління.

Зафіксовано займання

За даними Генштабу, зафіксовано щонайменше 8 вибухів. На території ворожої військової частини триває детонація.

"Результати об'єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації", – зазначили військові.

Також станом на 6 ранку на цьому об'єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа.

У Генштабі пообіцяли оприлюднити більше деталей щодо результатів ураження згодом, після їх уточнення.

"Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил Росії триватиме", – додали військові.