Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Это решение повлияет на ход войны.

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Анонимный чиновник, ссылаясь на конфиденциальный характер обсуждений, продолжающихся сообщил, что администрация президента Юн Сок Йола столкнулась с необходимостью учитывать позицию новоизбранного президента США, поскольку она рассматривает возможность изменения своей долговременной политики отказа от летальной помощи Киеву.

Сеул может изменить решение

Другой чиновник отметил, что Сеул также изучает, как подход Трампа к войне повлияет на поддержку Украины среди ряда стран. По его словам, теперь Южная Корея вряд ли будет поставлять боеприпасы в Украину, если только Пхеньян не предпримет дальнейших действий или не появится больше ясности относительно того, как Трамп будет действовать в отношении Украины.

"Было бы довольно неудобно, если бы Южная Корея, которая не является членом НАТО, вмешалась в этот момент, если Трамп вернется в Белый дом и попытается выйти из конфликта", – отметил Ким Чжун, профессор политологии в Университете северокорейских исследований в Сеуле,

Офис президента заявил, что в правительстве рассмотрят все сценарии военного сотрудничества России и Северной Кореи после развертывания войск Пхеньяном и примет контрмеры.

Роль участия военных КНДР в войне

Сеул долгое время пытался противостоять призывам западных союзников задействовать его огромные военные запасы и непосредственно отправлять оружие или боеприпасы в Украину, вместо этого помогать Киеву с помощью нелетальной помощи. Однако размещение Северной Кореей до 12 тысяч военнослужащих на России изменило эту позицию.

Юн Сок Йоль заявил, что прямое участие Пхеньяна в конфликте представляет угрозу безопасности его страны.

"Мы не исключаем возможность предоставления вооружений", – заявил он на прошлой неделе. При этом уточнил, если будет принято решение о предоставлении оружия, то речь пойдет прежде всего об оборонительном оружии.

Поставка оружия в Киев будет означать мощную поддержку Украины. Это также может принести пользу южнокорейскому бизнесу, если тот будет вовлечен в послевоенном восстановлении Украины.

Изданием пишет, что решение о предоставлении оружия Киеву, вероятнее всего приветствовала бы администрация Байдена, но не понятно, как отреагирует команда Трампа.

Это значительно поможет Украине

Президент Украины Владимир Зеленский собирается убедить Южную Корею пересмотреть позицию в свою пользу. Южная Корея имеет огромные запасы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые являются стандартом НАТО, эти снаряды использует на поле боя с россиянами Украина.

США и Южная Корея неоднократно обвиняли Кима в отправке боеприпасов и баллистических ракет для помощи Путину в войне в Украине. Речь идет об около 8 миллионах снарядов.

Осторожность Сеула в поставках оружия частично обусловлена опасениями превратить Россию в своего врага. Ранее в Кремле пригрозили "последствиями безопасности" для Южной Кореи, если она поставит оружие в Украину.

Ким и Путин подняли ставки в июне, возродив пакт времен Холодной войны, согласившись поддерживать друг друга в случае нападения.

Чиновники в Сеуле продемонстрировали, что могут одобрить прямые поставки оружия, если Северная Корея получит технологию, которая расширит ее возможности для производства оружия массового поражения. Путин в свою очередь заявил, что не исключает передачу Киму высокоточного оружия в ответ на западную военную помощь Украине.