Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, нагадавши, що після перших повідомлень про відправлення військ КНДР в Росію міністр оборони Південної Кореї відвідав Вашингтон, де в нього відбувся спільний брифінг з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

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Південна Корея діє з погодженням США

Експерт наголосив, що Південна Корея перебуває у тісній співпраці з США і є країною з особливим статусом поза НАТО у відносинах зі Сполученими Штатами.

Сьогодні США всілякими шляхами намагаються переконати світ, що КНДР не так багато допомагає Росії, закликають до деескалації та стараються контролювати цю ситуацію,

– зазначив Клочок.

Українська делегація на чолі з міністром оборони України Рустемом Умєровим прибула у Південну Корею, аби звернутися по військову допомогу на тлі того, що Росія залучила до війни проти України військових Північної Кореї.

Клочок вважає, що намір провести діалог з представниками Південної Кореї – це правильне рішення, бо треба донести до них побажання України.

Позиція Південної Кореї (щодо надання допомоги Україні – 24 Канал) може змінитися, але виключно з погодженням Вашингтону,

– підкреслив Клочок.

Перспектива співпраці України з Південною Кореєю

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" зазначив, що адміністрація чинного президента Джо Байдена доволі обережна.

Саме через те, що Південна Корея дуже контролюється Сполученими Штатами, я не бачу зараз перспективи, що ця країна передасть Україні зброю,

– озвучив Клочок.

Новий президент США Дональд Трамп, інавгурація якого відбудеться 20 січня 2025 року, на думку експерта, діятиме по-іншому. Клочок вважає, що неординарність Трампа відкриє інше вікно можливостей для співпраці у військовій сфері Південної Кореї та України й загалом для зміни ситуації у світі.