Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела видання Yonhap. Зазначають, що зустріч президента Південної Кореї з українською делегацією пройде вже сьогодні, 27 листопада.

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Також представники України планують розмову з очільником оборонного відомства Кім Йон Хюном того ж дня.

Список озброєння для ЗСУ

За даними ЗМІ, під час обох зустрічей Умєров повідомить розвіддані про розміщення військ КНДР у Росії. Також українська сторона хоче заручитися підтримкою Південної Кореї у сфері військових питань.

Ідеться, що українська делегація привезла "список побажань", у якому вказані номенклатури озброєнь для Сил оборони. Найімовірніше, йтиметься про зенітні ракети та артилерійські системи.

Довідково. Раніше The Guardian повідомило, що Південна Корея побоюється участі КНДР у війні в Україні. За словами аналітиків, Південна Корея побічно надає військову допомогу Україні, постачаючи артилерійські снаряди, які продають союзникам Києва.



Вважають, що допомога Південної Кореї може переломити перебіг усієї війни в Україні. FT пише, що Сеул поставив Україні більше артилерійських снарядів, ніж усі європейські країни разом узяті. Хоча це й було зроблено не напряму.