Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap. Варто зазначити, що раніше КНДР також підірвала частини своїх доріг, які з'єднують її з Південною Кореєю.

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Що відбувається на кордоні КНДР та Південної Кореї

Південнокорейські військові побачили, як солдати КНДР демонтують частину ліній електропередач, що з'єднують опори, побудовані вздовж дороги Кьонгуй.

Водночас, за словами чиновників, КНДР ще не знесла вже недіючі опори ліній електропередач.

Зазначається, що Південна Корея побудувала 48 опор ліній електропередач, зокрема 15 на півночі, щоб забезпечити електроенергією промисловий комплекс Кесон, який зараз закритий. Однак постачання електроенергії до міста Кесон припинилося в червні 2020 року, коли Північна Корея підірвала міжкорейський офіс зв'язку на території комплексу.

До слова, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що ситуація на Корейському півострові досягла небезпечного рівня, який загрожує розв'язанням ядерного конфлікту.