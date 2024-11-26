Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим планує відвідати Південну Корею з проханням про постачання зброї, зокрема ракет протиповітряної оборони та артилерії. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на South China Morning Post.

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Що відомо про відношення Південної Кореї до України

Експерти очікують, що Сеул буде обережним у своїй реакції на це прохання, враховуючи політичні фактори, зокрема перемогу Дональда Трампа на виборах та попередження Москви проти таких дій. Делегація планувала зустрітися з південнокорейськими колегами "як мінімум до середи".

Південна Корея вислухає прохання України, але навряд чи дасть чітке зобов’язання щодо постачання зброї,

– сказав Ду Джин-хо, дослідник Корейського інституту оборонних аналітичних досліджень.

Південна Корея поки що обмежила свою допомогу Україні лише небойовою технікою, наприклад, захисними масками та польовими наборами. Однак президент країни, Юн Сок Йоль, нещодавно дав зрозуміти, що може переглянути свою позицію і розглянути можливість надання зброї, починаючи з оборонних засобів. Це рішення також буде залежати від того, як будуть розвиватися відносини Росії з Північною Кореєю.

Внутрішні суперечності у Південній Кореї, зокрема протидія опозиції, можуть ускладнити рішення уряду щодо військової допомоги Україні. Опозиційні депутати навіть пригрозили імпічментом міністру оборони у разі надання військової підтримки Україні, посилаючись на законодавчі обмеження. Тому уряд, ймовірно, обиратиме обережний підхід і буде уважно стежити за подіями, зокрема за взаємодією Росії та Північної Кореї.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що Україна зробить детальне прохання про постачання зброї, яке включатиме артилерію та системи протиповітряної оборони. Південна Корея має передові технології у цих сферах, що робить її важливим потенційним постачальником для України. Однак внутрішній опір в країні залишається серйозною перешкодою для таких постачань.