Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым планирует посетить Южную Корею с просьбой о поставках оружия, в частности ракет противовоздушной обороны и артиллерии. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на South China Morning Post.

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Что известно об отношении Южной Кореи к Украине

Эксперты ожидают, что Сеул будет осторожным в своей реакции на эту просьбу, учитывая политические факторы, в частности победу Дональда Трампа на выборах и предупреждения Москвы против таких действий. Делегация планировала встретиться с южнокорейскими коллегами "как минимум до среды".

Южная Корея выслушает просьбу Украины, но вряд ли даст четкое обязательство по поставкам оружия,

– сказал Ду Джин-хо, исследователь Корейского института оборонных аналитических исследований.

Южная Корея пока ограничила свою помощь Украине только небоевой техникой, например, защитными масками и полевыми наборами. Однако президент страны, Юн Сок Йоль, недавно дал понять, что может пересмотреть свою позицию и рассмотреть возможность предоставления оружия, начиная с оборонительных средств. Это решение также будет зависеть от того, как будут развиваться отношения России с Северной Кореей.

Внутренние противоречия в Южной Корее, в частности противодействие оппозиции, могут осложнить решение правительства о военной помощи Украине. Оппозиционные депутаты даже пригрозили импичментом министру обороны в случае предоставления военной поддержки Украине, ссылаясь на законодательные ограничения. Поэтому правительство, вероятно, будет выбирать осторожный подход и будет внимательно следить за событиями, в частности за взаимодействием России и Северной Кореи.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Украина сделает детальную просьбу о поставках оружия, которое будет включать артиллерию и системы противовоздушной обороны. Южная Корея имеет передовые технологии в этих сферах, что делает ее важным потенциальным поставщиком для Украины. Однако внутреннее сопротивление в стране остается серьезным препятствием для таких поставок.