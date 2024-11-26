Глава разведки Чехии предостерегает союзников от давления на Украину с целью заключения мира на невыгодных условиях. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Bloomberg.

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Почему Куделка предостерегает Украину от мира на невыгодных условиях

Он отмечает, что подобные уступки только усилят позиции Кремля и создадут серьезную угрозу для безопасности всего европейского региона.

Россия потратит, возможно, следующие 10-15 лет на восстановление после огромных человеческих и экономических потерь и подготовку к следующей цели, которой является Центральная и Восточная Европа,

– подчеркнул Куделка.

Международное право требует от России полного вывода войск с украинской территории, возвращения оккупированных регионов и выплаты компенсаций. Однако в последнее время Киев испытывает давление со стороны партнеров, которые ищут пути для возможных переговоров с Кремлем после более 1000 дней полномасштабного вторжения.

Что сделала Чехия в поддержку Украины

По словам издания, Чешская Республика, которая имеет опыт противостояния российской агрессии, является одним из главных сторонников Украины. Страна предоставляет убежище сотням тысяч беженцев и отправляет военную помощь. Вместе с Польшей, балтийскими и скандинавскими государствами Чехия призывает западные правительства не уменьшать поддержку Украины, несмотря на усталость общества и трудности на поле боя.

Куделка отмечает, что вторжение России в Украину в 2022 году должно стать для Запада напоминанием об имперских амбициях Москвы, которая демонстрирует пренебрежение к человеческим потерям и страданиям гражданских.

Обратите внимание! За время своего руководства чешской разведкой Куделка добился значительного сокращения влияния России на политику и бизнес страны. В частности, Чехия запретила российским компаниям участвовать в проектах ядерной энергетики, сократила зависимость от российского газа и выслала большинство российских дипломатов, которые на самом деле занимались шпионской деятельностью.

Кроме того, Прага усложнила россиянам получение гражданства, владение бизнесом и недвижимостью в стране. Сейчас Чехия предлагает ввести запрет на перемещение российских дипломатов между странами ЕС без виз, чтобы еще больше ограничить их деятельность.

Будущие угрозы от России на мир

Куделка также предостерегает, что даже после завершения войны угрозы со стороны России не исчезнут. Он указывает на возможные новые вызовы, такие как нелегальный ввоз оружия или злоупотребление военным опытом украинских ветеранов.

Обращаясь к западным странам, Коуделка подчеркнул важность избегать зависимости от России в будущем. По его мнению, Москва уважает только силу, а итоги войны в Украине определят вероятность возникновения нового глобального конфликта с участием НАТО.