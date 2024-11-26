Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".
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Парламентская ассамблея НАТО призвала как можно быстрее принять Украину в Альянс
Ассамблея призывает правительства и парламенты государств-членов Альянса нарастить политические и практические усилия, чтобы помочь Украине получить приглашение и как можно скорее стать 33-м членом НАТО,
– говорится в резолюции.
Авторы документа также наголошують на необходимости нарастить военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, "обеспечивая своевременную доставку боеприпасов и современных вооруженных систем".
"Призываем усилить санкционную политику против России на КНДР, чтобы повысить цену за их сотрудничество в агрессии против Украины, а также предоставить Украине все средства, в том числе ракеты средней дальности, для самозащиты и сдерживания дальнейшей агрессии", – говорится в документе.
Кроме этого, члены Парламентской ассамблеи заявили о необходимости использовать политическое и экономическое давление для "сдерживания Китая от поддержки российских военных усилий”.