Украина запросила у Сеула оружие, там заявили, что могут рассмотреть такую помощь в зависимости от будущих шагов России и Северной Кореи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Южнокорейцы против вооружения Украины

Пока Умеров находится в Южной Корее, небольшая группа протестующих собралась возле Офиса президента в Сеуле. На их плакатах написано в частности: "Нет правительству Южной Кореи, которое планирует поставки оружия в Украину". Опрос Gallup Korea в октябре показал, что 82 процента южнокорейцев выступают против отправки военной помощи Украине. Большинство, впрочем, согласны, что усиление сотрудничества Москвы с Пхеньяном – это угроза.

Основным запросом Украины являются средства противовоздушной обороны, отмечает западный дипломат для Reuters.

Южнокорейская общественность очень чувствительна к теме войны, что может стать проблемой для президента Юна, когда дело доходит до внешней политики. Южная Корея является одним из крупнейших экспортеров оружия в мире, однако не оказывала военной помощи Украине. В частности Южная Корея заключила крупные оборонные соглашения с соседними Украине странами.

В МИД России уже угрожали Сеулу "разрушенными связями", если тот будет поставлять Украине оружие. В Южной Корее высокопоставленный чиновник из МИД страны ответил, что Россия должна сначала спросить себя, что она предоставляет Северной Корее в обмен на отправку войск Пхеньяном и как это угрожает безопасности Южной Кореи.

Напомним, украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым прибыла в Южную Корею для встречи с президентом Юн Сок Йолем. Украинская делегация привезла "список пожеланий", в котором указаны номенклатуры необходимых вооружений. Вероятнее всего, речь пойдет о зенитных ракетах и артиллерийских системах.