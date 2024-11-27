Перед визитом точно должны были бы быть какие-то переговоры между Украиной и Южной Кореей и предыдущие достижения. Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель общества Украина-КНДР Николай Полищук.

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"Я все-таки надеюсь, что если делегация представительная, а это действительно так, то все-таки какие-то переговоры перед этим были. Какие-то предыдущие достижения, вероятно, должны были иметь место, потому что иначе бы не было смысла для такого визита", – предположил он.

От чего будет зависеть помощь от Сеула

Николай Полищук отметил, что среди политиков Южной Кореи нет единого мнения относительно поддержки Украины. Некоторые политические силы считают, что не нужно обострять противостояние с КНДР. Другие – зависят от торгового лобби, которое имеет контакты с Россией, которое не хочет терять свои деньги от ухудшения ситуации.

С одной стороны, президент Южной Кореи не имеет поддержки по помощи Украине со стороны своих политиков. С другой стороны, Юн Сок Йоль находится под давлением мирового сообщества, которое требует более активно помогать Украине.

Поэтому он по возможности лавирует между своими, иностранными политиками. Переговоры будут тяжелыми. Однако я думаю, что на какую-то помощь Украине мы можем надеяться. Однако она будет не публичной. Или может быть обставлена целым рядом каких-то условий,

– считает председатель общества Украина-КНДР.

К примеру, снаряды Южной Кореи могут поставляться в США, американские – в Украину. Может быть привлечена какая-то западная схема, как это часто бывает с оружием.

Южная Корея пытается понять, что стоит за сообщениями о северокорейских солдатах, которые якобы отправлены в Курскую область. Сеул еще определяет, являются ли эти сообщения частью военной операции России, или это чисто пропагандистская кампания.

"Помогать больше или меньше Украине Южная Корея будет в зависимости от того, как дальше будут развиваться северокорейско-российские отношения. Особенно это касается, если Россия начнет помогать вооружать уже КНДР. Тогда Сеул точно будет более активно помогать и больше вмешается", – объяснил Полищук.

Напомним, встреча президента Южной Кореи с украинской делегацией состоится 27 ноября. Также представители Украины планируют разговор с министром обороны Южной Кореи Ким Йон Хеном в тот же день. Издание Yonhap написало, что во время обеих встреч Рустем Умеров сообщит разведданные о размещении войск КНДР в России. Также Украина хочет заручиться поддержкой Южной Кореи в сфере военных вопросов.