Перед візитом точно мали б бути якісь перемовини між Україною й Південною Кореєю та попередні досягнення. Таку думку 24 Каналу озвучив голова товариства Україна-КНДР Микола Поліщук.

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"Я все-таки сподіваюся, що якщо делегація представницька, а це дійсно так, то все-таки якісь перемовини перед цим були. Якісь попередні досягнення, певно, мали мати місце, бо інакше б не було сенсу для такого візиту", – припустив він.

Від чого залежатиме допомога від Сеула

Микола Поліщук зазначив, що серед політиків Південної Кореї немає єдиної думки щодо підтримки України. Деякі політичні сили вважають, що не потрібно загострювати протистояння із КНДР. Інші – залежать від торгового лобі, яке має контакти із Росією, яке не хоче втрачати свої гроші від погіршення ситуації.

З одного боку, президент Південної Кореї не має підтримки щодо допомоги України з боку своїх політиків. З іншого боку, Юн Сок Йоль перебуває під тиском світової спільноти, яка вимагає більш активно допомагати Україні.

Тому він по можливості лавірує між своїми, іноземними політиками. Переговори будуть важкими. Проте я думаю, що на якусь допомогу Україні ми можемо сподіватись. Однак вона буде не публічною. Або може бути обставлена цілим рядом якихось умов,

– вважає голова товариства Україна-КНДР.

До прикладу, снаряди Південної Кореї можуть постачатися до США, американські – в Україну. Може бути залучена якась західна схема, як це часто буває зі зброєю.

Південна Корея намагається зрозуміти, що стоїть за повідомленнями про північнокорейських солдатів, які начебто відправлені в Курську область. Сеул ще визначає, чи ці повідомлення є частиною військової операції Росії, чи це суто пропагандистська кампанія.

"Допомагати більше чи менше Україні Південна Корея буде залежно від того, як далі будуть розвиватися північнокорейсько-російські відносини. Особливо це стосується, якщо Росія почне допомагати озброювати вже КНДР. Тоді Сеул точно буде більш активно допомагати та більше втрутиться", – пояснив Поліщук.

Нагадаємо, зустріч президента Південної Кореї з українською делегацією відбудеться 27 листопада. Також представники України планують розмову з міністром оборони Південної Кореї Кім Йон Хеном того ж дня. Видання Yonhap написало, що під час обох зустрічей Рустем Умєров повідомить розвіддані про розміщення військ КНДР у Росії. Також Україна хоче заручитися підтримкою Південної Кореї у сфері військових питань.