Україна запросила у Сеула зброю, там заявили, що можуть розглянути таку допомогу залежно від майбутніх кроків Росії та Північної Кореї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Південнокорейці проти озброєння України

Поки Умєров перебуває у Південній Кореї, невелика група протестувальників зібралася біля Офісу президента у Сеулі. На їх плакатах написано зокрема: "Ні уряду Південної Кореї, який планує постачання зброї в Україну". Опитування Gallup Korea у жовтні показало, що 82 відсотки південнокорейців виступають проти надсилання військової допомоги Україні. Більшість, втім, згодні, що посилення співпраці Москви з Пхеньяном – це загроза.

Основним запитом України є засоби протиповітряної оборони, зазначає західний дипломат для Reuters.

Південнокорейська громадськість дуже чутлива до теми війни, що може стати проблемою для президента Юна, коли справа доходить до зовнішньої політики. Південна Корея є одним з найбільших експортерів зброї у світі, однак не надавала військової допомоги Україні. Зокрема Південна Корея уклала великі оборонні угоди із сусідніми Україні країнами.

У МЗС Росії вже погрожували Сеулу "зруйнованими зв'язками", якщо той постачатиме Україні зброю. У Південній Кореї високопоставлений чиновник з МЗС країни відповів, що Росія повинна спочатку запитати себе, що вона надає Північній Кореї в обмін на відправку військ Пхеньяном і як це загрожує безпеці Південної Кореї.

Нагадаємо, українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим прибула до Південної Кореї для зустрічі з президентом Юн Сок Йолем. Українська делегація привезла "список побажань", у якому вказані номенклатури необхідних озброєнь. Найімовірніше, йтиметься про зенітні ракети та артилерійські системи.