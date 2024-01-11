Під час пресконференції Володимира Зеленського запитали, чи може війна закінчитися у 2024 році. Він наголосив, що це залежить від багатьох речей, передає 24 Канал.

Дивіться також США проситимуть від України більш чіткий план ведення війни, – Bloomberg

Україні потрібна підтримка

За словами Зеленського, важливо, щоб не втомлювалась українська міцність, а для цього її треба підтримувати. Він зазначив, що вона підтримується не тільки зброєю, не тільки фінансами, а й політично. Президент сказав, що ми боремось за політичні рішення, наприклад, відкриття діалогу про вступ до ЄС.

Це історичне рішення, але, чесно, ми не мали віддавати стільки сил, а мали фокусуватися на полі бою, бо це поле бою всього Євросоюзу,

– відзначив український лідер.

Президент України сказав, що наша держава захищає всіх та ми вдячні за будь-яку допомогу та підтримку. Він також назвав те, від чого залежить закінчення війни.

Кінець війни, відновлення наших територій та справедливий мир – усе це залежить від нашої єдності,

– наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський у Латвії