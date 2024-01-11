Під час пресконференції Володимира Зеленського запитали, чи може війна закінчитися у 2024 році. Він наголосив, що це залежить від багатьох речей, передає 24 Канал.
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Україні потрібна підтримка
За словами Зеленського, важливо, щоб не втомлювалась українська міцність, а для цього її треба підтримувати. Він зазначив, що вона підтримується не тільки зброєю, не тільки фінансами, а й політично. Президент сказав, що ми боремось за політичні рішення, наприклад, відкриття діалогу про вступ до ЄС.
Це історичне рішення, але, чесно, ми не мали віддавати стільки сил, а мали фокусуватися на полі бою, бо це поле бою всього Євросоюзу,
– відзначив український лідер.
Президент України сказав, що наша держава захищає всіх та ми вдячні за будь-яку допомогу та підтримку. Він також назвав те, від чого залежить закінчення війни.
Кінець війни, відновлення наших територій та справедливий мир – усе це залежить від нашої єдності,
– наголосив Зеленський.
Володимир Зеленський у Латвії
- Володимир Зеленський 11 січня прибув до Латвії. Цей візит українського лідера відбувся у межах його поїздки до країн Балтії. Там український лідер домовляється про нову оборонну підтримку для України.
- Під час візиту українського лідера Латвія оголосила про новий пакет підтримки для України. Країна продовжить підтримувати боротьбу українського народу за свою свободу.
- У новий пакет допомоги увійшли: гаубиці, боєприпаси, протитанкова зброя, ракети, гранати, гелікоптери, дрони, пристрої зв'язку, генератори. Латвія взяла на себе зобов'язання вести коаліцію дронів у межах формату "Рамштайн". Країна може виготовляти дуже ефективні, водночас дешевші дрони. Вони необхідні ЗСУ.