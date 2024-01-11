Во время пресс-конференции Владимир Зеленский спросил, может ли война закончиться в 2024 году. Он подчеркнул, что это зависит от многих вещей, передает 24 Канал.

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Украине нужна поддержка

По словам Зеленского, важно, чтобы не уставала украинская крепость, а для этого ее нужно поддерживать. Он отметил, что оно поддерживается не только оружием, не только финансами, но и политически. Президент сказал, что мы боремся за политические решения, например, открытие диалога о вступлении в ЕС.

Это историческое решение, но, честно, мы не должны отдавать столько сил, а должны были фокусироваться на поле боя, потому что это поле боя всего Евросоюза.

– отметил украинский лидер.

Президент Украины сказал, что наше государство защищает всех и мы благодарны за любую помощь и поддержку. Он также назвал то, от чего зависит окончание войны.

Конец войны, восстановление наших территорий и справедливый мир – все это зависит от нашего единства,

– подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский в Латвии