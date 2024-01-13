Украинский президент Владимир Зеленский выступит на экономическом форуме в Давосе. Это намечено на 16 января.
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Выступит со специальной речью
Отмечают, что Зеленский лично будет присутствовать на одном из мероприятий 16 января. Он выступит со специальной речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества в фрагментированном мире".
Кроме него в этой панели примут участие исполнительный директор Всемирного экономического форума Клаус Швааб и президент ВЭФ Берге Бренде.
Зеленский посетил Латвию
- Латвийские СМИ сообщают, что вечером 11 января самолет Владимира Зеленского приземлился в местном аэропорту Риги. Украинский лидер в Латвии был встречен с официальной церемонией. Эта поездка станет завершающей в визитах Владимира Зеленского в страны Балтии. До этого президент уже побывал в Литве и Эстонии.
- Украинского лидера встретил президент страны Эдгарс Ринкевичс. Вместе с президентом Украины в Латвию прибыли и глава МИД Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак.
- В честь посещения Владимира Зеленского в Латвии была организована приветственная церемония. Там протянули украинские флаги и раздавался гимн нашего государства, исполнивший военный оркестр.