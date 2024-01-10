Для українців не повинно бути так званих "хороших" росіян, адже країна-агресорка – ворог нашого народу на сотні років. На цьому 24 Каналу наголосив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

Читайте також Реальність відрізняється від ТБ: росіяни мерзнуть і відмовляються від пропаганди

"Росіяни – наші вороги на найближчі 100 років, як мінімум. Це потрібно правильно сприймати. Нема "хороших" росіян. Якщо росіяни, то вони вже для українців нехороші. Це 100 мільйонів наших кровних ворогів. Ми втратили сотні тисяч життів через них", – підкреслив він.

Як зазначив Світан, народ країни-терористки повинен бути ізольований від цивілізованого світу за допомогою санкцій та інших механізмів. Тоді всередині Росії населення почне ділитись на частини. У такий спосіб, очевидно, розвалиться так звана імперія.

Результати опитування: головне

Нещодавнього Національний центр вивчення громадської думки (NORC) Чиказького університету провів опитування. Участь взяло 1046 дорослих росіян, що проживають як на території Росії, так і на тимчасово окупованих українських територіях.

Незалежне опитування свідчить про велику підтримку російського диктатора Владіміра Путіна, його режиму та війни проти України. Результати показали, що приблизно 63% росіян підтримують війну в Україні. 64% респондентів розглядають так звану "СВО" як "цивілізаційну боротьбу між Росією й Заходом".

Також 67% опитаних підтримують зовнішню політику Путіна, 58% — внутрішню, а 66% росіян заявили про намір підтримати диктатора на майбутніх президентських "виборах" у березні 2024 року. Водночас 56% російських громадян зауважили, що військові дії вплинуть на їхнє рішення під час майбутніх "виборів".

34% занепокоєні щодо переростання конфлікту до нібито "прямої конфронтації з НАТО". Серед прихильників так званої "спецоперації" 19% обґрунтовують свою підтримку "захистом країни від США та НАТО".

Російська пропаганда: останні новини