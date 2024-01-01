Що відбувається в російській економіці

У 2023 році спостерігалося часткове економічне відновлення Росії, і цьому переважно посприяв перехід від зовнішнього до внутрішнього попиту.

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Голова Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер вважає, що середньо- та довгострокові прогнози для Росії невтішні. Зокрема, через відтік міжнародних корпорацій, що обмежує доступ до нових технологій та знань, а також через втрату людського капіталу.

Росія була країною з ВВП на душу населення, яке наближалось до рівнів ВВП Західної Європи. Це більше не так ... І це ціна війни,

— пояснює Кеммер.

На думку експерта, ізоляція від міжнародних ринків капіталу також шкодить російській економіці, змінюючи її середньо- та довгострокові перспективи.

Зауважте! Таким чином, росіяни відносно біднішають порівняно з жителями Західної Європи.

Що думає Кеммер про українську економіку

На Україну чекає ще один рік, сповнений економічних викликів. Попри це, економіка продовжує зростати, зберігаючи макроекономічну та фінансову стабільність.

Уряд та Національний банк ефективно провадять економічну політику, що є ключовим для майбутнього.

Ми також переконані, що Україна продовжить втілювати структурні реформи, які підштовхнуть ріст економіки в середньостроковій перспективі, а в короткостроковій – створять сприятливе середовище для приватних інвестицій,

— ділиться Кеммер.

Втім, невизначеність через війну залишається, хоч український економічний сектор суттєво прогресував.