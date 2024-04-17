Вибухова хвиля добряче зачепила і центральний корпус Чернігівської політехніки. Про це повідомив ректор вишу Олег Новомлинець.

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Чернігівська політехніка зазнала пошкоджень внаслідок удару росіян

Внаслідок ракетного удару ворога в університеті вибиті всі вікна і двері. На щастя, жертв немає.

Минулось без постраждалих, бо люди вчасно пішли в укриття,

– повідомив Новомлинець.

І додав, що закордонні партнери вже знають про пошкодження та готують допомогу для вишу.



Росіяни пошкодили Чернігівську політехніку / Олег Новомлинець

Росіяни вдарили по Чернігову 17 квітня: коротко