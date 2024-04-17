Вибухова хвиля добряче зачепила і центральний корпус Чернігівської політехніки. Про це повідомив ректор вишу Олег Новомлинець.

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Чернігівська політехніка зазнала пошкоджень внаслідок удару росіян

Внаслідок ракетного удару ворога в університеті вибиті всі вікна і двері. На щастя, жертв немає.

Минулось без постраждалих, бо люди вчасно пішли в укриття,
– повідомив Новомлинець.

І додав, що закордонні партнери вже знають про пошкодження та готують допомогу для вишу.


Росіяни пошкодили Чернігівську політехніку / Олег Новомлинець

Росіяни вдарили по Чернігову 17 квітня: коротко

  • Росія завдала удару по Чернігову зранку 17 квітня.
  • Окупанти завдали три ракетні удари по місту, є жертви та постраждалі.
  • "Прильоти" відбулися по густонаселеному району міста, розташованому неподалік від центру.
  • Є пряме влучання у 8-поверхову будівлю соціальної інфраструктури.
  • Від удару пошкоджено будівлі та автомобілі.
  • На місці ракетних ударів працюють екстрені служби та психологи.