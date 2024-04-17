Взрывная волна сильно задела и центральный корпус Черниговской политехники. Об этом сообщил ректор вуза Олег Новомлинец.

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Черниговская политехника получила повреждения в результате удара россиян

В результате ракетного удара врага в университете выбиты все окна и двери. К счастью, жертв нет.

Прошло без пострадавших, потому что люди вовремя ушли в укрытие,

– сообщил Новомлинец.

И добавил, что зарубежные партнеры уже знают о повреждениях и готовят помощь для вуза.



Россияне повредили Черниговскую политехнику / Олег Новомлинец

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